(ANSA) - NEW YORK, 25 NOV - S&P mette sotto osservazione il rating 'AA' di Nvidia con implicazioni negative e avverte: un declassamento potrebbe esserci nei prossimi 90 giorni e potrebbe essere di un gradino, "a meno che le indagini o le informazioni diffuse non portino a ritenere che la reputazione di Nvidia e le sue prospettive di business ne abbiano risentito negativamente". L'agenzia di rating si sofferma sul consiglio di amministrazione del colosso dei semiconduttori. "Riteniamo che la lunga permanenza in carica di alcuni membri possa averne compromesso l'indipendenza", si legge in una nota. (ANSA).