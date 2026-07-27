(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Saipem si è aggiudicata due nuovi contratti, uno offshore in Costa d'Avorio e uno onshore in Italia, per un valore complessivo di circa 800 milioni di euro. Il primo contratto, assegnato da Eni Côte d'Ivoire e dai suoi partner, riguarda il progetto Baleine Phase 3, terza fase di sviluppo del giacimento oil & gas Baleine, situato al largo della Costa d'Avorio a profondità fino a 1.300 metri. Le attività affidate a Saipem comprendono l'ingegneria, la fabbricazione, il trasporto e l'installazione di circa 50 chilometri di condotte rigide e delle relative strutture sottomarine. Il secondo contratto, aggiudicato da Enilive, società di Eni attiva nella produzione di biocarburanti, di biometano e nella commercializzazione e distribuzione di tutti i vettori energetici per la mobilità, riguarda le attività di ingegneria, approvvigionamento e costruzione di una nuova unità di deossigenazione nella bioraffineria Enilive di Venezia, a Porto Marghera. Questa nuova aggiudicazione si inserisce nel più ampio accordo di collaborazione tra Eni e Saipem nel campo della bioraffinazione e fa seguito al contratto assegnato per le attività di ingegneria, approvvigionamento e costruzione per la produzione di biojet nella bioraffineria di Venezia, annunciato nel giugno 2025. Queste nuove acquisizioni confermano la capacità di Saipem di realizzare progetti complessi sia nei settori tradizionali sia nell'ambito della transizione energetica, rafforzando al contempo la collaborazione con Eni e supportando lo sviluppo di infrastrutture energetiche strategiche e la produzione di carburanti sostenibili. (ANSA).