(ANSA) - MILANO, 23 OTT - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in vista della giornata di domani in cui si temono nuovi disordini dopo quelli dello scorso weekend lancia un invito ai commercianti a non chiudere i negozi. "Io li invito a non farlo - ha spiegato a margine di una conferenza stampa -, però è evidente che più che un invito non posso fare, poi sarà la loro decisione". "Se si diffonde il panico poi non succede più nulla - ha aggiunto -, cercherò di andare a fare acquisti in un negozio anch'io". (ANSA).