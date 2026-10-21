(ANSA) - MILANO, 21 OTT - "Voglio dire senza ambiguità che prima di tutto in questa fase critica viene il controllo e la repressione di questi fenomeni". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala dopo la riunione in prefettura sull'ordine e la Sicurezza pubblica. "Non voglio rischiare di essere ambiguo - ha aggiunto -, non sono per niente contrario al fatto che arrivino 500 militari, avranno un ruolo anche dinamico". Umanamente c'è una parte che deve essere di repressione e di controllo - ha concluso - e poi bisogna cercare tutti insieme di capire come porre mano a un problema generazionale che è molto evidente". (ANSA).