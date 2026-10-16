(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 16 OTT - "L'Angelus ci sarà". Lo ha detto la sala stampa vaticana non precisando dove e in quale forma, rispondendo ai giornalisti che chiedevano se il Papa reciterà la preghiera della domenica. "I medici non hanno modificato quella tempistica", ovvero la previsione di ricovero del Papa per una settimana dal momento dell'ingresso. "Non abbiamo per adesso comunicazioni di variazioni", riferisce ancora la sala stampa vaticana rispondendo ai giornalisti che chiedevano se ci sia una ipotesi di uscita del Papa già domani, considerati alcuni rumors in tal senso. Questa mattina, come spiega il bollettino medico diffuso dal Vaticano, il Pontefice ha eseguito esami del sangue e radiografia del torace, che hanno confermato il costante miglioramento delle condizioni generali. Sono proseguite le sedute di fisioterapia respiratoria. Il recupero post operatorio permette di svolgere le normali attività quotidiane in completa autonomia. Alle 12 di oggi Papa Leone XIV ha celebrato la messa nella sala allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli. Erano presenti personale medico e infermieristico dell'ospedale, in quel momento libero dal servizio, e del Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano. "Nella sua omelia il Papa ha ringraziato il personale tutto, medici, infermieri, inservienti, per il lavoro che svolge ogni giorno prendendosi cura dei malati e della loro fragilità e, in modo particolare, per quanto hanno fatto e fanno per lui", riferisce la sala stampa vaticana diffondendo le foto di Leone. Il Papa è "di buon umore" e oggi "ha proseguito l'attività lavorativa". (ANSA).