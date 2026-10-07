(ANSA) - GAZA, 07 OTT - È salito a cinque palestinesi uccisi il bilancio odierno dei raid israeliani sulla Striscia di Gaza, secondo diverse fonti locali, proprio mentre Israele commemora l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, che ha segnato anche l'inizio della guerra nel territorio palestinese. "Dopo tre anni di assedio, massacri e distruzione, Israele ha trasformato la Striscia di Gaza in un luogo inabitabile, distruggendo tutto", ha dichiarato all'Afp Mahmoud Abou Hassira, un residente della città di Gaza. L'ospedale al-Shifa, situato a Gaza City, ha segnalato due morti all'alba a seguito di un raid israeliano a Jabalia, nel nord del territorio. La Protezione civile, organizzazione di primo soccorso che opera sotto l'autorità del movimento islamista palestinese Hamas, ha identificato una delle vittime come un proprio volontario di 23 anni. A Khan Yunis, nel sud del territorio, l'ospedale Nasser ha riferito di altri tre morti in raid israeliani condotti in diverse zone della città, tra cui un uomo di 60 anni. Secondo la stessa fonte, diverse persone sono rimaste ferite. (ANSA).