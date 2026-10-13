(ANSA) - MILANO, 13 OTT - "Accolgo con soddisfazione la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha riconosciuto la nullità (...) della sentenza di primo grado". Così l'europarlamentare di Avs Ilaria Salis sulla decisione dei giudici di annullare il provvedimento con cui il Tribunale l'ha condannata a versare il compenso mensile a due ex collaboratori, a loro dire 'licenziati' senza giusta causa. "Come ho sostenuto fin dall'inizio, non ero stata posta nelle condizioni di venire a conoscenza del procedimento e di esercitare il mio diritto alla difesa". Il giudizio "di primo grado si è svolto in mia totale e incolpevole assenza. Una situazione surreale". (ANSA).