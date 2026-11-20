(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Il Mit, dopo puntuale verifica tecnica di fattibilità, ha dato il via libera all'omologazione provvisoria del sistema di guida assistita Tesla Assisted Driving, anticipando il processo di riconoscimento comunitario, attualmente in fase di definizione". Lo annuncia il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, sui suoi Social. "Un altro passo avanti verso l'innovazione, la tecnologia e la mobilità del futuro, sempre mettendo al primo posto la sicurezza dei cittadini", sottolinea il ministro. (ANSA).