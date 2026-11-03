(ANSA) - MILANO, 03 NOV - "Dico agli amici della maggioranza, col totale rispetto per tutti gli interventi che ci sono in manovra, il taglio dell'Irpef, l'aumento della flat tax per le partite Iva, il fondo per l'uscita in anticipo rispetto a quanto previsto dalla Fornero è un fondo per arrivare a quota 64". Lo afferma Matteo Salvini a margine di Eicma. "Siccome leggo cose varie ed eventuali, l'uscita anticipata per chi vorrà è una scelta, non è un obbligo - aggiunge -. Per chi vorrà andare in pensione a 64 anni dal 2027 il fondo per la previdenza per quello è stato disegnato, non per altro. Quindi come io rispetto gli altri, conto che tutti rispettino quella che è la priorità della Lega, che è il superamento della legge Fornero, che è quota 64 a partire già dal 2027", conclude. (ANSA).