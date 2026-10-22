(ANSA) - MILANO, 22 OTT - "Milano sarà presidiata, e anche le stazioni. Poi avere 500 parà della Folgore, con un'età media superiore ai 40 anni e che hanno fatto esperienze all'estero, in tante piazze milanesi, per me è una garanzia. Potranno garantire l'ordine pubblico, insieme alle altre forze dell'ordine. E intervenire in caso di necessità, coi Lince, coi droni e con mezzi adeguati a intervenire velocemente": così il vicepremier Matteo Salvini in prefettura a Milano. "Saranno preparati a fare quello che un militare deve e può fare, rispettando la normativa vigente. Sono militari e rispetteranno la legge, non è che andranno in giro a fare cose strane" ha aggiunto. "Ci saranno maranza, sabato e domenica prossima a Milano, con gli anarchici che forse non ci saranno, e c'è l'attesa mia, non da ministro, ma da milanese e da padre, dei 500 parà della Folgore addestrati, armati, preparati, che saranno in decine di piazze e di punti sensibili della città non sabato, ma per mesi. E io mi auguro per anni, a prescindere da quello che è successo (ANSA).