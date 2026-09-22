(ANSA) - ROMA, 22 SET - L'iter del Ponte sullo Stretto "è in fase molto avanzata". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in visita a InnoTrans a Berlino, ricordando che "il passaggio finale spetterà alla Corte dei Conti, che ovviamente è un organismo indipendente". Il ministro ha aggiunto che al momento non c'è ancora una data per la prossima riunione del Cipess, che dovrà mettere a punto una nuova delibera dopo i rilievi della Corte dei Conti. Ma "per me l'obiettivo" di far partire i cantieri "è sempre il 2026". (ANSA).