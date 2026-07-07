(ANSA) - ROMA, 07 LUG - "Considero la sicurezza uno dei primi doveri dello Stato. Non perché sia l'unico ma perché da quel dovere dipende la credibilità stessa delle istituzioni". Lo scrive il vicepremier della Lega Matteo Salvini in un intervento su Avvenire. "I dati sono indispensabili ma non bastano a ridurre una percezione diffusa di insicurezza e di paura. Per il mio ruolo incontro ogni giorno persone in tutta Italia e la domanda di sicurezza attraversa il Paese. E' ancora più forte dove i redditi sono più bassi e i bisogni più ampi", spiega Salvini che sottolinea l'importanza di "investire nel presidio e nella prevenzione". Ancora: "Un Paese ha il dovere di sapere chi entra nel proprio territorio, di far rispettare le proprie leggi e di contrastare ogni forma di illegalità che prospera nell'irregolarità - spiega -. Governare l'immigrazione significa scegliere", "privilegiare l'accoglienza e l'integrazione di donne e uomini che arrivano dai Paesi di religione cristiana, pronti a rispettare il nostro modo di vivere lontani dall'arroganza e dalla volontà di sopraffazione" che "l'estremismo islamico porta avanti in tutta Europa". (ANSA).