(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Ho fatto il ministro dell'Interno, so quanto è difficile gestire l'ordine pubblico. Il mio abbraccio e la mia solidarietà a poliziotti e carabinieri feriti ancora oggi in ospedale. Sicuramente occorrerà avere maggiore prevenzione, maggiore presenza. E anche maggiore libertà d'azione, sempre nel rispetto delle regole, dei codici, da parte delle forze dell'ordine". Lo afferma il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in un'intervista a Rds, commentando i dubbi del sindaco di Milano Beppe Sala sul fatto che le forze dell'ordine schierate per la manifestazione di ieri "non fossero adeguate". "Parlo della potenza degli idranti, parlo del taser, e parlo del fatto che la giustizia dovrebbe accompagnare", ha aggiunto Salvini. (ANSA).