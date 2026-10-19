(ANSA) - MILANO, 19 OTT - "I fatti di cronaca confermano la necessità e l'urgenza" della proposta di legge della Lega 'anti-maranza', visto che "qualcuno cercava il morto e non c'è stato per fortuna. Centinaia di fermi, saccheggi e devastazioni, con 12enni che sfasciano vetrine, impongono un'accelerazione" nonostante "le prudenze e i rinvii di qualcuno": così Matteo Salvini a Milano. "Non si tratta di disagio sociale se parti per menare i dipendenti del Carrefour. Chi mena una commessa o prende a sassate un poliziotto non è un rivoluzionario, ma un coglione - ha aggiunto -. La sinistra tolga il 'ma' e condanni le violenze, punto". "Tra le richieste della Lega che porteremo al tavolo della maggioranza che si riunisce fra poco - ha proseguito - c'è la trasformazione in decreto urgente di quelle che sono le disposizioni contenute in un disegno di legge parlamentare oggi in discussione al Senato: tra le urgenze, e voglio vedere chi ci può dire che non si tratti di urgenza, c'è il fermo preventivo anche per i minorenni, il divieto di aggregazione per violenza di gruppo e la possibilità di arresto differito in base alle immagini delle telecamere per reati di saccheggio o devastazione di gruppo". (ANSA).