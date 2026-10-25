(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Matteo Salvini è stato confermato segretario della Lega, per la quarta volta. Resterà in carica quattro anni, fino al 2030. E' l'esito del voto del congresso straordinario del partito che si è espresso a scrutinio segreto. Salvini ha avuto 465 voti a favore. Per lo sfidante Massimo Garavaglia 146 voti. Subito dopo la proclamazione del voto che l'ha confermato segretario, un boato dei congressisti del partito ha salutato il neo segretario. Poi l'abbraccio sul palco tra lui e lo sfidante Massimo Garavaglia, che Salvini aveva appena citato ringraziandolo. (ANSA).