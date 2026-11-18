(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "Non se ne parla. No". Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in un punto stampa alla Camera ha risposto a chi gli chiedeva dell'ipotesi di attingere dal fondo per la flessibilità pensionistica per dare risorse alla sanità. "Nessuno mi ha fatto la proposta di cui lei parla. L'ho letta su Repubblica e con tutto l'affetto per Repubblica non è un dibattito esistente", ha detto Salvini. A chi gli chiedeva se se ne fosse parlato al vertice di maggioranza di ieri, il leader della Lega ha risposto: "Non se n'è parlato e non se ne parlerà". (ANSA).