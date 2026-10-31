(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "Innanzitutto sono contento perché, se ripenso agli scorsi mesi, nessuno pensava che in questa legge di bilancio le banche avrebbero dato un contributo importante. Ci sono più di 5 miliardi, le ringraziamo. Io ricordo che comunque le banche chiuderanno quest'anno con più di 50 miliardi di euro di guadagni, dovuti in gran parte alle commissioni e agli interessi che pagano i cittadini. Se poi il Parlamento riterrà che si possa chiedere, fare, ottenere anche qualcosa in più, il Parlamento è sovrano". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, dopo un saluto a un gazebo organizzato dal suo partito a Ponte Milvio, a Roma. "Con quei soldi - ha aggiunto -, si aiutano famiglie, lavoratori, pensionati. Sicuramente si può fare ancora qualcosa di più". (ANSA).