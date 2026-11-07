(ANSA) - MILANO, 07 NOV - Sulla sfiducia al capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, "io evidentemente non parteciperò all'assemblea dove la maggioranza dei senatori mi sembra che abbia un'idea chiara. Ma chiedete a loro". L'ha detto il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine della visita ad Eicma in corso a Milano Rho Fiera. Romeo, hanno chiesto i cronisti, mangerà il panettone? "Dovete chiederlo ai senatori, c'è una riunione" ha risposto Salvini e sull'ipotesi che lo stesso Romeo, che è monzese, possa essere un buon sindaco per Monza, si è limitato a dire: Chiedete a lui". (ANSA).