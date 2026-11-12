(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Sul pacchetto di aiuti all'Ucraina "Giorgetti ha fatto benissimo a verificare approfonditamente tutto quello che gli era proposto alla firma, peraltro la firma di un provvedimento su cui il Parlamento votò l'anno scorso. Se arriverà un altro provvedimento quest'anno in Aula, lì la Lega ribadirà la sua posizione che non è filo russa o filo Putin ma filo pace", ossia che "occorre puntare tutto sulla diplomazia": così il vicepremier Matteo Salvini a Rtl. "Se e quando arriverà una nuova discussione in Parlamento, ribadiremo che per quello che ci riguarda nel 2027 più che sulle armi bisogna puntare sulla diplomazia" ha aggiunto Salvini. (ANSA).