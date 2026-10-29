(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Samuele Lodi è il nuovo segretario generale della Fiom-Cgil. E' stato eletto con il il 98,74% dei voti dall'assemblea generale del comitato centrale nazionale Fiom, in sostituzione di Michele De Palma che dal 14 settembre scorso è entrato a far parte della segreteria nazionale della Cgil. Nato a Cento, in provincia di Ferrara, classe 1970, iscritto al sindacato dei metalmeccanici della Cgil fin dalla prima assunzione in un'azienda metalmeccanica nel 1989. E' stato segretario generale della Fiom Emilia Romagna, e coordinatore nazionale per il gruppo Fincantieri. Dal 2023 è entrato in segreteria nazionale Fiom con la responsabilità del settore mobilità (automotive, navalmeccanica e ferroviario). (ANSA).