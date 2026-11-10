(ANSA) - VENEZIA, 10 NOV - Il colosso delle acque minerali e delle bevande analcoliche San Benedetto, di Scorzè (Venezia), ha annunciato oggi di aver avviato la procedura di licenziamento per 120 lavoratori su un totale di 1001 dipendenti, giustificando il provvedimento con l'aumento dei costi energetici e delle materie prime, l'introduzione della "Plastic Tax", della "Sugar Tax", delle nuove normative europee e un processo di riorganizzazione che prevede un maggiore ricorso all'Intelligenza artificiale, oltre alla trasformazione e all'esternalizzazione di alcuni servizi generali. Lo riferiscono i sindacati territoriali della categoria alimentare che dicono: "inaccettabile, l'azienda non è in difficoltà". (ANSA).