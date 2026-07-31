(ANSA) - MADRID, 31 LUG - "La solidarietà e l'empatia sono opzionali. Il rispetto dei trattati europei e dei dati, no". Lo scrive su X il premier spagnolo Pedro Sanchez elencando il "numero di ingressi irregolari tra il 2021 e il 2026 secondo Frontex", a cominciare da quelli con il nostro Paese. "Attraverso l'Italia: 478.600. Attraverso i Balcani occidentali: 340.600. Attraverso la Grecia: 259.800. Attraverso la Spagna: 234.760. Attraverso il confine orientale: 48.000". "Non è tempo di dividere - conclude Sanchez -. È tempo di continuare a costruire un'Ue forte e unita". (ANSA).