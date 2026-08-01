(ANSA) - MADRID, 01 AGO - In piena crisi migratoria a Ceuta, Pedro Sanchez ha iniziato oggi le vacanze estive a Lanzarote, alle Canarie, dove soggiornerà con la famiglia nella residenza ufficiale di La Mareta, a Costa Teguise. Lo si apprende dai media spagnoli, poiché l'agenda del premier spagnolo non è ancora stata diffusa dalla Moncloa. Sanchez è atterrato con un Falcon dell'Aeronautica a Lanzarote, dove fino al 24 agosto sarà in vigore una zona d'interdizione alla navigazione per motivi di sicurezza. Prima il premier ha condiviso su Spotify la sua playlist di musica e libri con la 'colonna sonora' consigliata per l'estate, scatenando valanghe di critiche sui social. (ANSA).