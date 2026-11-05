(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Al posto del Dopofestival, dopo le serate di Sanremo 2027 (16-20 febbraio) ci sarà il Controfestival, affidato alla Gialappa's Band. Lo ha annunciato il direttore artistico e conduttore, Stefano De Martino, in versione anchorman al Tg1. La Gialappa's sarà protagonista di uno spazio che accompagnerà il pubblico al termine delle serate del Festival con il consueto stile ironico e irriverente che da anni ne contraddistingue il racconto televisivo. Collegato da Milano, dietro la scrivania d'ordinanza De Martino ha annunciato la scomparsa del DopoFestival, in gioco di finzione e autoironia, interrotto dalle voci inconfondibili del duo della Gialappa's Band, che hanno accompagnato la rivelazione dell'ultimo tassello dell'offerta editoriale legata al Festival. Con l'annuncio del ControFestival - sottolinea la Rai - si chiude così il cerchio delle trasmissioni collegate a Sanremo 2027, completando un sistema di racconto multipiattaforma e multiprogramma capace di accompagnare il pubblico prima, durante e dopo le serate del Festival, valorizzandone contenuti, protagonisti e momenti più significativi. La presenza della Gialappa's Band al timone del ControFestival arricchisce ulteriormente un'offerta che punta a coinvolgere pubblici diversi, affiancando al racconto della gara uno sguardo leggero, originale e contemporaneo sull'evento televisivo più seguito dell'anno. (ANSA).