(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Sanremo Giovani, si cambia: al termine della selezione sarà proclamato un unico vincitore che entrerà direttamente nella categoria dei Campioni del Festival di Sanremo 2027. E' la principale novità che emerge dal Regolamento di Sanremo Giovani 2026, che sarà online da venerdì 7 agosto. Il percorso destinato ad accompagnare il pubblico alla scoperta delle nuove voci della musica italiana, messo a punto dal direttore artistico Stefano De Martino e dalla direzione Intrattenimento Prime Time Rai, introduce così un meccanismo diverso rispetto alle precedenti edizioni. (ANSA).