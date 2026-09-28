(ANSA) - BRUXELLES, 28 SET - Il Consiglio Ue ha adottato oggi misure restrittive nei confronti di dieci russi legati all'esclusione del partito Yabloko dalle elezioni della Duma a settembre, a causa di asserite violazioni del diritto d'autore, estremismo e altri illeciti. Sono stati inseriti tra l'altro nella lista delle sanzioni tre giudici della Corte Suprema a un funzionario della Procura Generale coinvolti nella decisione di escludere il partito. Yabloko è l'unico partito politico a essersi opposto alla guerra all'Ucraina. Nell'elenco anche il giudice che ha condannato Lev Shlosberg, di Yabloko, per aver screditato l'esercito russo e altri due giudici. (ANSA).