(ANSA) - ROMA, 15 LUG - I presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, hanno nominato oggi l'avvocato Saverio Valentino presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Avvocato, attualmente componente dell'Autorità, Valentino si è prevalentemente occupato di diritto della concorrenza italiano ed europeo, patrocinando dinanzi alle corti dell'Unione europea, a quelle amministrative e civili italiane, nonché alla Commissione europea, all'Autorità garante e ad altre autorità di concorrenza in diversi Paesi del mondo. Classe 1971, si è laureato in giurisprudenza a La Sapienza di Roma conseguendo poi un master in diritto comunitario presso il Collegio d'Europa di Bruges, nonché un Master in legge presso la University of Chicago Law School. Ha inoltre collaborato per un periodo di sei mesi con l'allora Direzione generale I della Commissione europea, nell'unità che si occupava di politiche commerciali multilaterali e di questioni legate all'Organizzazione mondiale del commercio e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. (ANSA).