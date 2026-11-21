(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Dopo oltre nove anni di carcere Francesco Schettino ieri sera ha lasciato il carcere romano di Rebibbia dove era recluso dal maggio del 2017. La notizia è riportata oggi da Quotidiano Nazionale. L'ex comandante della nave da crociera Costa Concordia, condannato in via definitiva a 16 anni e un mese di reclusione per il naufragio del 13 gennaio 2012 davanti all'isola del Giglio - in cui persero la vita 32 persone -. ha ottenuto di recente l'affidamento in prova ai servizi sociali. La decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma - si legge nell'articolo - è arrivata al termine di un esame rigoroso del percorso rieducativo e della condotta tenuta durante la detenzione. (ANSA).