(ANSA) - FABRIANO, 03 NOV - Un incidente mortale sul lavoro è avvenuto stamattina in un cartonificio di Fabriano (Ancona): un operaio di 57 anni, di origine straniera, è deceduto mentre lavorava ad una pressa nello stabilimento Biondi di via Bachelet. Sul posto, tra gli altri, i vigili del fuoco e i sanitari, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione. Secondo le prime informazioni, l'operaio sarebbe stato schiacciato da una pressa, riportando lesioni risultate poi fatali. (ANSA).