(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate. Era il trattamento riservato a quattro anziane ospiti di una Rsa, situata i provincia di Milano, quando ogni giorno venivano messe a letto e vestite. Tre operatori socio-sanitari, due uomini e una donna, sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. I due uomini sono accusati anche di violenza sessuale, abusi che sarebbero stati compiuti mentre lavavano le vittime. L'indagine dei Nas di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si è avvalsa anche di intercettazioni audio e video (ANSA).