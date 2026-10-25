(ANSA) - MONTEPULCIANO, 25 OTT - "Sta a noi rispondere a questa chiamata, farlo insieme agli alleati, testardamente unitari. Lo faremo in fretta, perché non partiamo da zero. La maggior parte delle proposte sono già il frutto di un lavoro unitario in Parlamento e sui territori. Ora c'è l'ultimo importante miglio. Questa sfida la affronteremo insieme. Insieme possiamo battere le destre e scrivere un futuro più giusto. Andiamo a vincere, grazie, viva il Pd e l'Italia antifascista". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, chiudendo a Montepulciano "Pronti per l'alternativa". (ANSA).