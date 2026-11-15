(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "Insieme andremo a vincere le elezioni" e "portiamo finalmente al paese un governo progressista femminista e ecologista". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo all'evento per i 40 anni dei Verdi. Schlein ha ribadito "un impegno molto forte al fianco" dei Verdi: in questi anni "avete potuto contare su di me. Qualcosa è cambiato. Stiamo riuscendo insieme a cambiare la cultura politica". Durante il suo intervento la leader del Pd ha parlato dell'importanza di diverse battaglie ecologiste. (ANSA).