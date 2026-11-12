(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Bene il confronto ma deve proseguire nelle sedi opportune che sono il Parlamento e il Copasir. Noi come opposizione siamo pienamente disponibili a collaborare di fronte a minacce atte a destabilizzare il paese e creare allarme, ma no a deleghe in bianco al governo rispetto alle decisioni che assumerà. Oggi non abbiamo avuto proposte specifiche". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein al termine dell'incontro a Palazzo Chigi. "Bisogna invertire" il trend "dei tagli alla cybersicurezza. E abbiamo proposto di spostare una parte di risorse previste per i sistemi d'arma sulla cybersicurezza", ha aggiunto. (ANSA).