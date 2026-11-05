(ANSA) - ROMA, 05 NOV - È una manovra "completamente sbagliata perché non dà risposte alle istanze che moltissimi italiani stanno portando nelle piazze di queste settimane. Non dà risposte, soprattutto, taglia sulla sanità. Ieri all'unanimità le regioni, le regioni tutte, anche quelle governate dal centrodestra, hanno detto che i tagli sulla sanità stanno smantellando la sanità pubblica e le risorse sono insufficienti e noi continueremo a lottare per difendere la sanità pubblica e abbattere le liste d'attesa assumendo più medici e infermieri. Servono più risorse e non ci venga a dire che non le trovano perché bastava non mettere un miliardo e sette su quella card che andrà direttamente nelle tasche della sanità privata e non dimentichiamo che è una manovra che aumenta la spesa militare di 14 miliardi di euro, che è l'aumento più grande della storia". Lo ha detto la segretaria del partito democratico Elly Schlein a margine di un evento a Roma. (ANSA).