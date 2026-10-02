(ANSA) - ROMA, 02 OTT - "Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. Perché a noi non ci ha regalato niente nessuno, se siamo saldamento il primo partito dell'opposizione ce lo siamo guadagnati col sudore e con l'impegno, a convincere le persone una per una che ci hanno consegnato il doppio dei voti delle altre forze, alle europee alle regionali e alle comunali. Generosi sì, ingenui no". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein nella relazione della direzione del partito, in corso al Nazareno. (ANSA).