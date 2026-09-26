(ANSA) - PORTICI, 26 SET - "Prima si va a votare meglio è ". Non ha dubbi la segreteria nazionale del Pd Elly Schlein, che sta partecipando alla festa regionale del Pd della Campania in corso a Portici (Napoli). "Giorgia Meloni continua a litigare con i suoi alleati anche sul voto", ha attaccato la leader dem, ribadendo la necessità di ridare al più presto la parola agli elettori visto "il disastro fatto dal centrodestra. Il Paese ha la crescita zero nonostante il Pnrr, c'è un calo di produzione da tre anni di fila e gli stipendi sono più bassi d'Europa ma il costo dell'energia è tra i più alti. Anche su questo abbiamo fatto proposte concrete al governo", ha detto. (ANSA).