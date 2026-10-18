(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Con le forze dell'alleanza progressista non abbiamo più alcuna intenzione di fare mai più il favore alle destre di dividerci. Noi resteremo uniti e unite per costruire l'alternativa, e non da soli, ma speriamo insieme a voi". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, all'assemblea nazionale di Terra comune, a Roma. "La prima cosa che ci consegnate oggi è un metodo: come dicevate - ha aggiunto -, qui non la pensate tutti allo stesso modo su tutto, ma avete deciso di ascoltarvi, di fare delle vostre differenze un valore, e di riuscire a discutere fino a trovare una sintesi che vi consenta di fare un passo avanti insieme. È esattamente il lavoro che stiamo facendo con le forze dell'Alleanza Progressista". (ANSA).