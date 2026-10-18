(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Ora manca un miglio, noi siamo pronti anche da subito a sederci con le altre forze progressiste per ultimare un programma comune. Anche questa settimana abbiamo scritto una risoluzione con 21 punti di politica economica e sociale condivisa. Ma bisogna essere tutti, non da soli, serve tutta l'alleanza progressista che governa nelle regioni. Bisogna allargare, non restringere". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein all'assemblea nazionale del Pd in corso a Roma. (ANSA).