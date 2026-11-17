(ANSA) - ROMA, 17 NOV - "Da giorni ormai il ministro Valditara sembra avere una sola ossessione: attaccare me e il Partito Democratico. Sia chiaro: a noi le polemiche con lui non interessano, può continuare a farsele da solo. A noi interessa che vengano ritirati oggi stesso i tagli alla scuola pubblica previsti nella manovra del suo governo. Che ritirino i tagli di quasi 7mila posti tra docenti e personale ATA. Che gli insegnanti vengano pagati meglio. Che gli studenti possano fare lezione in edifici sicuri. Perché, al netto degli annunci, ad oggi quei tagli sono ancora scritti nero su bianco nella manovra. Noi siamo pronti a portare avanti fino in fondo questa battaglia, in Parlamento e nel Paese. Perché difendere la scuola pubblica significa difendere il futuro dell'Italia". Lo afferma Elly SChlein interpellata dall'Ansa sulle parole del ministro contro la segretaria Dem. (ANSA).