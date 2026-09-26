(ANSA) - ROMA, 26 SET - Salgono i prezzi dei carburanti, soprattutto del gasolio in coincidenza del dimezzamento del taglio delle accise (da 12,2 a 6,1 centesimi). L'aumento di oggi tocca anche la benzina ma per il diesel è inferiore a quello fiscale. In base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio self service lungo la rete stradale è di 2,158 euro al litro per la benzina e 2,357 euro per il gasolio (ieri 2,154 euro al litro per la benzina e 2,338 euro al litro per il gasolio). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,252 euro al litro per la benzina e 2,439 euro al litro per il gasolio (ieri 2,247 euro al litro per la benzina e 2,421 euro al litro per il gasolio). (ANSA).