(ANSA) - MADRID, 11 NOV - Scontri e atti vandalici a Barcellona, al termine delle manifestazioni per lo sciopero generale in Spagna. Il corteo principale, che ha attraversato il centro cittadino lungo il Paseo de Gracia fino alla Via Laietana, ha riunito almeno 55mila persone, secondo la polizia urbana, e si è svolto pacificamente. Gli incidenti sono iniziati solo alla conclusione della marcia, quando un gruppo di giovani incappucciati ha preso di mira diversi negozi tra il Paseo de Gracia e la Gran Via, nei pressi di Plaza Catalunya, mandando in frantumi vetrine e appiccando cassonetti, riferisce l'agenzia Efe. In diversi casi sono stati divelti i pannelli di protezione installati dagli esercenti e dati alle fiamme. I Mossos d'Esquadra, la polizia catalana, hanno predisposto un cordone di agenti antisommossa per isolare la zona ed esploso gas lacrimogeni per disperdere i responsabili dei disordini. Alcuni dei manifestanti, ripresi in diretta dall'emittente pubblica Tve, hanno lanciato materiale pirotecnico e bengala contro le forze dell'ordine. "Né la violenza né il vandalismo rappresentano le persone che hanno protestato oggi pacificamente durante l'intera giornata a Barcellona", ha scritto il presidente della generalitat, Salvador Illa, in un messaggio su X. "In Catalogna, chi la fa la paga", ha aggiunto Illa, nell'esprimere "Tutto il sostegno ai Mossos e al resto dei corpi di sicurezza che lavorano per ristabilire l'ordine e la convivenza" (ANSA).