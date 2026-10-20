(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Domani a Milano ci sarà il comitato provinciale sull'ordine e la sicurezza pubblica, "il prefetto mi ha detto che dovrebbe venire anche il ministro Piantenosi". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della commemorazione della strage dei piccoli martiri di Gorla, commentando il fatto che in città arriveranno più agenti delle forze dell'ordine. "Discutiamone perché il tema è certamente delicato - ha aggiunto - io ritengo come stanno dicendo in molti che non possa essere solo un problema di repressione. Assolutamente no". (ANSA).