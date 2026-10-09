(ANSA) - TORINO, 09 OTT - Dalle prime ore di questa mattina la polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti, nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Askatasuna. Le perquisizioni sono state delegate dall'autorità giudiziaria. Nell'ambito dell'inchiesta il pubblico ministero ha richiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi, a vario titolo, in occasione del corteo. (ANSA).