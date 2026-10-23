(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Perquisizioni della Digos in 18 città italiane a seguito delle manifestazioni del 17 e del 18 ottobre. Su delega dell'autorità giudiziaria e di iniziativa, la polizia ha eseguito una serie di perquisizioni domiciliari e personali a carico di circa 100 persone, di cui 51 minorenni, identificati nei gravi disordini. Le perquisizioni sono state eseguite dagli agenti delle Digos a Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Como, Firenze, Genova, Lodi, Napoli, Pescara, Padova, Cremona, Verbania, Aosta, Monza, Varese, Verona. (ANSA).