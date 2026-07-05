(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Il generale Ahmad Vahidi, comandante delle Guardie rivoluzionarie islamiche iraniane, ha fatto la sua seconda apparizione in soli tre giorni ai funerali della Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei. Lo riportano i media iraniani. Vahidi aveva assunto l'incarico dopo la morte del suo predecessore Mohammad Pakpour, ucciso negli attacchi israeliani-americani il primo giorno di guerra. Da quel giorno Vahidi non si era mostrato in pubblico, anche per timore di agguati da parte degli Stati Uniti e Israele. Solo venerdì la prima apparizione pubblica. Oggi il generale ultraconservatore è stato visto pregare sulla salma della Guida Suprema durante il secondo giorno della processione funebre a Teheran. Sanzionato dagli Stati Uniti e ricercato dall'Interpol, ricorda Cnn, ha contribuito a definire le prossime mosse di Teheran durante la guerra ed è noto per essere una voce autorevole negli ambienti decisionali del Paese, oltre che uno dei 'falchi' di Teheran. (ANSA).