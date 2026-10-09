(ANSA) - ROMA, 09 OTT - Il senatore Luigi Nave ha lasciato il gruppo del M5s e ha aderito alla componente di Avs, che fa parte del gruppo Misto a Palazzo Madama. Lo confermano fonti parlamentari aggiungendo che in realtà il passaggio punta a creare, all'interno del Misto, una nuova componente vicina al 'Nuovo Psi' di Enzo Maraio e al 'Progetto civico Italia' fondato dall'assessore romano, Alessandro Onorato. Un'operazione che consentirebbe alla lista centrista di bypassare il limite delle 6 mila firme in ogni circoscrizione, previsto dalla legge elettorale appena approvata per accedere alle urne. Così facendo, invece, dovrebbero raccoglierne solo 1500. Dal M5s viene chiarito che Nave, che è capogruppo 5S nella commissione Antimafia, "è e resta del M5s e si è fatto carico di una battaglia che riguarda tutto il Movimento". Si è trattato, quindi, "non di una manovra di palazzo" ma di una mossa "contro una legge liberticida e antidemocratica". Le stesse fonti del Movimento spiegano che è stato accolto "l'invito lanciato dai movimenti civici e di amministratori presenti in tutta Italia", perché ritengono che "non si può limitare la partecipazione dei cittadini". Il passaggio a una componente del gruppo Misto è previsto dal regolamento del Senato come passaggio intermedio necessario appena usciti da un gruppo. (ANSA).