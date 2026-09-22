(ANSA) - ROMA, 22 SET - "Il sostegno militare all'Ucraina continuerà, che ci sia un governo di destra, di centro o di sinistra. M5S contrari all'invio di armi? Ora sono all'opposizione, fanno il cinema, poi al governo faranno quello che si fa quando si sta al governo". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il senatore Pd Filippo Sensi. "Non credo che la divergenza sull'Ucraina con i Cinquestelle possa impedire la nostra alleanza, sono certo che il Pd non romperà, noi siamo un partito testardamente unitario". Lei ha detto che per alcune cose le posizioni di Vannacci e quelle di Conte non sono molto distanti. Meglio il leader di FN o quello dei 5S? "Vannacci - risponde Sensi - è la caricatura dell'estrema destra, non c'è dubbio che Conte sia meglio, non c'è dubbio. Certo il M5S è sempre un movimento di destra, se chiedete a Conte se si sente di sinistra lui ti risponderà 'ma quando mai...'". (ANSA).