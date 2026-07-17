SESTRI LEVANTE. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni rimasta gravemente ferita dopo essere rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscinetta a Sestri Levante. La piccola è morta all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata trasportata d'urgenza in condizioni disperate.

L'incidente era avvenuto mentre la bambina si trovava in acqua. Per cause in corso di accertamento, i suoi capelli erano rimasti impigliati nel sistema di aspirazione della piscina, impedendole di riemergere. I soccorsi erano intervenuti rapidamente per liberarla e avviare le manovre di rianimazione.

Trasferita d'urgenza al Gaslini, la bambina era arrivata in condizioni critiche. I medici hanno tentato a lungo di salvarle la vita, ma le gravissime conseguenze dell'incidente si sono rivelate irreversibili.

La tragedia ha profondamente colpito la comunità di Sestri Levante. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità.