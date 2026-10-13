(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Shakira ha concluso la sua residency europea, con 13 concerti sold out e oltre 700.000 spettatori nella capitale spagnola, dando vita a uno degli eventi musicali dal vivo più ambiziosi mai realizzati in Europa. La residency ha inoltre generato un impatto economico superiore ai 200 milioni di dollari, alimentando una domanda turistica e di prenotazioni alberghiere superiore persino a quella registrata in occasione di grandi eventi come la visita di Papa Leone XIV e la Formula 1. Nel corso della residency, la superstar mondiale ha condiviso momenti indimenticabili con un eccezionale gruppo di artisti, tra cui Dua Lipa, Laura Pausini, Alejandro Sanz, Maluma, Beéle, Manuel Turizo, Dani Martín e Bizarrap, celebrando la forza e l'influenza globale della musica latina. Shakira ha inoltre debuttato oggi al numero 1 della classifica Live75 di Pollstar relativa a settembre, grazie agli straordinari risultati al botteghino dei primi nove concerti della sua residency europea di 13 date, parte del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Le prime nove esibizioni hanno totalizzato 452.097 biglietti venduti, con una media di 50.233 spettatori per concerto, conquistando così la vetta della classifica. A livello mondiale, il tour ha ormai superato 4 milioni di biglietti venduti e 534 milioni di dollari di incassi dichiarati, consolidando ulteriormente il proprio primato come tour di un artista latino con i maggiori incassi di tutti i tempi. Madrid è diventata l'epicentro di questo storico successo grazie alla creazione di Shak's City, uno spazio culturale di 185.000 metri quadrati che comprende uno stadio appositamente progettato dal celebre studio di architettura internazionale BIG. Attraverso Es Latina, Shakira ha trasformato una residency musicale in una celebrazione immersiva di musica, arte, letteratura, moda e gastronomia, coinvolgendo oltre 1.500 artisti e performer e proponendo più di 400 ore di programmazione culturale, con un significativo impatto economico e culturale sull'intera città. La residency ha inoltre segnato un nuovo traguardo storico per Amazon Music, stabilendo il record della performance musicale in livestream più vista di sempre sulla piattaforma per un'artista femminile. (ANSA).