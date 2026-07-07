(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Il presidente siriano Ahmed al-Shara ha tenuto una conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron a Damasco. Durante l'incontro, al-Shara ha "condannato le continue violazioni israeliane che minano la sicurezza dell'intera regione" e ha "sottolineato che Israele deve ritirarsi dai territori occupati nel sud della Siria". "La nostra posizione - ha aggiunto - è che la base per una vera stabilità richieda un impegno internazionale che costringa Israele a tornare all'accordo del 1974". Infine ha annunciato "un accordo per lo scambio di ambasciatori tra Damasco e Parigi". Lo riporta Ynet. (ANSA).